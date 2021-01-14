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"Соседи должны мириться". Кулеба сообщил, что Сийярто прибудет в Украину для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях

Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину ожидается до конца января, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба и Сийярто встретятся в Киеве
Кулеба и Сийярто встретятся в Киеве
Фото: EPA

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибудет в Украину для переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил "Европейской правде" 14 января.

Кулеба сообщил, что визит Сийярто ожидается до конца января.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", – заявил глава МИД Украины.

Как сообщили источники "Европейской правды", инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве поступило от украинской стороны.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн ВенгрииСлужба безопасности Украины начала проверку.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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