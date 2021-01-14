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ПОЛИТИКА

Кулеба рассказал подробности о будущем визите Сийярто в Украину

Цель визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину – поиск путей преодоления кризиса, который возник в контексте вмешательства венгерских чиновников во внутренние дела Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба заявлял, что Сийярто должен посетить Украину до конца января
Кулеба заявлял, что Сийярто должен посетить Украину до конца января
Фото: EPA

Предстоящий визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину будет сугубо политическим, он не планировался. Об этом на брифинге 14 января сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Да, визит планируем. Жду Петера в гости. Визит сугубо политический. То есть, в принципе, он не планировался. Никакие заседания двусторонних органов, кроме него, не запланированы. Цель визита – поиск путей преодоления кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время местных выборов прошлого года. Я – за конструктив. Я всегда говорил: я за дружбу, я за поиск решений на основании принципа взаимоуважения. Если кто-то этого принципа не придерживается и пересекает красные линии, будет сразу получать пинок от Украины. Если красные линии не пересекаются, будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", – сказал министр.

Ранее сегодня Кулеба сообщил, что визит Сийярто должен состояться до конца январяКак сообщили источники "Европейской правды", инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве поступило от украинской стороны.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн ВенгрииСлужба безопасности Украины начала проверку.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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