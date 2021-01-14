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ЕСПЧ принял первое решение по делу "Украина против России", Кулеба анонсировал незапланированный визит Сийярто. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 14 января.

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ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела "Украина против России" по сути
ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела "Украина против России" по сути
Фото: depositphotos.com

Первое решение ЕСПЧ по делу "Украина против России"

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России": большинством голосов ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума. 

Это решение – важный шаг на пути привлечения России к ответственности, объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Оно определяет дальнейшее направление хода судебного разбирательства, отметил адвокат Николай Полозов. 

Теперь ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по сути, объяснил замглавы МИД Евгений Енин. Решение по нему Украина может получить через 5–10 лет, считает заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

В МВФ обеспокоены из-за возможного госрегулирования цен на газ в Украине

Хотя окончательное решение о введении государственного регулирования цен на газ для бытовых потребителей еще не принято, такие намерения украинского правительства вызывают обеспокоенность у представителей Международного валютного фонда, сообщил министр финансов Сергей Марченко. Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, пояснил он.

Марченко сказал, что консультации с представителями Фонда по этому вопросу постоянно ведутся с начала недели, когда миссия МВФ вернулась в Украину. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда. По его словам, Кабмин занял позицию, которая заключается в том, что "рынок газа должен работать"

В Украину едет Сийярто...

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто до конца января приедет в Украину, сообщил Кулеба. Визит, по словам министра, не планировался, он пройдет на фоне обострения отношений Будапешта и Киева, главы МИД будут обсуждать двусторонние отношения. 

...и новый председатель ОБСЕ

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале 2021 года вступила в должность председателя ОБСЕ, заявила, что приедет в Украину на следующей неделе. Эта поездка станет ее первым зарубежным визитом на должности председателя ОБСЕ.

Линде сказала, что кризис в Украине и вокруг нее остается "наиболее вопиющим примером нарушений наших общих обязательств и международного права". Урегулирование конфликта должно включать деоккупацию Крыма, подчеркнула она. 

Трамп впервые после объявления импичмента выступил с заявлением и ни разу не вспомнил о нем

Президент США Дональд Трамп после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию о его импичменте, выступил с видеообращением. В нем политик осудил штурм Капитолия, который произошел 6 января, и ни разу не упомянул решение нижней палаты конгресса.

Подготовку к импичменту глава Белого дома называл "величайшей охотой на ведьм в истории политики" (когда Палата представителей впервые запустила процедуру импичмента, он тоже говорил об "охоте на ведьм"). 

Рада сделала еще один шаг к сокращению числа нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента с 450 до 300 народных депутатов. Теперь для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

В Минздраве ожидают получение первых 100 тыс. доз вакцины от Pfizer

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина в феврале получит первую партию вакцины от коронавируса – 100 тыс. доз, речь идет о препарате, который хранится при -20...-80 °C, скорее всего, это будет разработка компании Pfizer, рассказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, ЕСПЧ, газ, МВФ, Венгрия, тарифы, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Евгений Енин, госрегулирование, Сергей Марченко, Иван Лищина, Денис Шмыгаль, вакцина, Виктор Ляшко, Анн Линде
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