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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замглавы МИД Украины: Теперь ЕСПЧ рассмотрит дело о действиях РФ в Крыму по сути

России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека в Крыму, считает замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Енин прокомментировал решение ЕСПЧ
Енин прокомментировал решение ЕСПЧ
Фото: Eugene Enin / Facebook

России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права, считает замглавы МИД Евгений Енин. Об этом он написал в Facebook, комментируя сегодняшнее решение ЕСПЧ принять к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

"Теперь ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по сути", – написал он.

Енин отметил, что правительство Украины предоставит в суде позицию относительно непосредственных нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Крыма.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10214548481625287

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, МИД, ЕСПЧ, МИД Украины, права человека, аннексия, Евгений Енин, Европейский суд
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