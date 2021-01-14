Кулеба о решении ЕСПЧ: Важный шаг на пути привлечения России к ответственности за агрессию против Украины

14 января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение победой Украины.

Решение Европейского суда по правам человека, который 14 января принял к рассмотрению жалобы Украины против России, является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути привлечения России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти. Я абсолютно уверен, что юридическая совокупность действий Украины, а это не только ЕСПЧ, это и процессы в Международном морском трибунале, в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, – все они шаг за шагом будут подтверждать правду, которую Украина доносила миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла Российская Федерация", – сказал Кулеба.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.