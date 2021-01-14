ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о решении ЕСПЧ: Важный шаг на пути привлечения России к ответственности за агрессию против Украины

14 января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решение победой Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: С каждым шагом цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти
Кулеба: С каждым шагом цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти
Фото: EPA

Решение Европейского суда по правам человека, который 14 января принял к рассмотрению жалобы Украины против России, является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути привлечения России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти. Я абсолютно уверен, что юридическая совокупность действий Украины, а это не только ЕСПЧ, это и процессы в Международном морском трибунале, в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, – все они шаг за шагом будут подтверждать правду, которую Украина доносила миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла Российская Федерация", – сказал Кулеба.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума. 

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
"Он для меня весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
"Он для меня – весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS