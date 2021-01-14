Председатель ОБСЕ: Урегулирование конфликта в Украине должно включать деоккупацию Крыма

Председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее вопиющим примером нарушений международного права.

Мирное урегулирование конфликта в Украине должно происходить в пределах ее международно признанных границ, включая оккупированный Россией Крым. Об этом 14 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила председатель организации Анн Линде, сообщает "Укринформ".

"Шведское председательство определяет чрезвычайно важное значение специальной мониторинговой миссии в Украине и будет пытаться внести свой вклад в продолжающиеся усилия в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по поиску устойчивого политического урегулирования конфликта. Это должно быть сделано в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, с полным уважением к суверенитету, территориальной целостности, единству и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", – сказала Линде.

По ее словам, кризис в Украине и вокруг нее остается "наиболее вопиющим примером нарушений наших общих обязательств и международного права".

Линде на следующей неделе посетит Украину. Эта поездка станет для нее первым зарубежным визитом в должности председателя ОБСЕ.

Линде возглавила ОБСЕ на один год 1 января.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр и по совместительству глава МИД Албании Эди Рама.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.