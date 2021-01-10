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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замана, Кривонос и Смешко рассказали о подготовке секретной операции по вытеснению российских военных из Крыма в 2014 году

По словам генерал-майора Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, трехэтапная операция по освобождению полуострова должна была начаться в марте 2014 года. Перед этим, как рассказал экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана, Генштаб провел учения десантников и спецназовцев, которые должны были усилить силы ВСУ в Крыму. Подразделения десантников на полуострове, по словам экс-главы СБУ Игоря Смешко, находились в Крыму с января 2014 года.

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

В начале 2014 года украинские военные готовили секретную операцию по вытеснению российских военных из Крыма во время аннексии полуострова, 31 января для этого Генштаб поднял по тревоге боеспособные части десантников и спецназ, рассказал экс-начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана "Радіо Свобода"

"Я провел учения в течение примерно 10 дней, в конце января, сил постоянной готовности, а именно высокомобильных десантных войск и полков специального назначения, – подразделений, которые по планам, должны были усилить группировку в Крыму. Эти учения были проведены. Даже разведчиков всех мы оставили в Перевальном. И они вернулись только через полтора месяца после того, как Крым аннексировали", – сказал он. 

Экс-глава СБУ Игорь Смешко, который тогда был главой комитета по вопросам разведки при президенте Украины, подтвердил слова Заманы. 

"В Крыму находились подразделения военных сил ВДВ. Они были там расположены еще в январе. Это были две роты разведывательных. Из Кировоградского полка специального назначения и 25-й аэромобильной, мне кажется, бригады из Днепропетровска", – отметил он. 

По словам генерал-майора Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, трехэтапная операция по освобождению полуострова должна была начаться в марте 2014-го. В то время в Крыму уже была на учениях разведывательная рота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить, вероятные, попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая было в то время в ВСУ", – рассказал Кривонос. 

Операцию, по словам украинских военных, не смогли провести из-за измены. Когда десантников перевели в ближайшую в Крыму военную часть – 36-ю бригаду береговой охрану ВСУ в Перевальном, – тогдашний командир 36-й бригады Сергей Стороженко сдал часть российским военным, отметил заместитель командира горно-пехотного батальона 36-й бригады по работе с личным составом Михаил Юрченко. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Владимир Замана, Игорь Смешко, ВДВ, Сергей Кривонос, ВСУ
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