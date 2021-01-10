Чубаров объяснил, что нужно сделать участникам Крымской платформы для деоккупации полуострова

Участникам Крымской платформы следует ввести эмбарго на энергоносители из России, считает лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Крымскую платформу нужно сделать успешной, чтобы она не превратилась в провал. Об этом 9 январе в эфире радио "Крым.Реалии" заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым. Надо сделать все, чтобы Крымская платформа стала успешной и не закончилась провалом", – сказал он.

Лидер Меджлиса отметил, что страны-участницы Крымской платформы должны усилить санкции против России как оккупанта и выступить "за немедленное эмбарго на российские энергоносители".

"Или же эти правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, поскольку ее действия несут угрозу и их безопасности, и их народам. Я понимаю, что это чрезвычайно сложно для отдельных государств, что это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, расползающуюся над всем миром", – объяснил Чубаров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал, что саммит намерены провести летом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.