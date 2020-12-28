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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Смогут присоединиться все страны". В МИД Украины рассказали о будущем саммите Крымской платформы

В итоговой декларации саммита Крымской платформы, который пройдет в мае 2021 года, планируется указать, что Россия – страна-агрессор, отметила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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Джапарова: Декларация будет открытой
Джапарова: Декларация будет открытой
Фото: krymr.com

Итоговым документом саммита Крымской платформы, который намерены провести в мае 2021 года, должна стать декларация, которую смогут подписать все желающие участники саммита.

Об этом 27 декабря в эфире радио "Крым.Реалии" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Декларация будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие страны. Она зафиксирует, что Российская Федерация – страна-агрессор, которая нарушила международное право, а также политику непризнания аннексии Крыма и давления на Российскую Федерацию", – сказала она.

По словам дипломата, в документе "будут содержаться основные акценты с описанием последствий милитаризации Крыма, нарушений прав человека, преследований крымских татар".

"Декларация не будет большой – это политический документ. Основной целью остается деоккупация Крыма, но на пути к ней мы должны разрабатывать тактические шаги. Крымская платформа – один из них", – объяснила Джапарова.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, МИД Украины, оккупация, аннексия, декларация, страна-агрессор, дипломаты, Эмине Джапарова, Крымская платформа
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