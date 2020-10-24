Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что в рамках Крымской платформы не должны решаться только вопросы освобождения крымчан, удерживаемых в российских тюрьмах.

Чийгоз заявил, что не знает, чем будет заниматься Крымская платформа Фото: depositphotos.com

Офис президента Украины пока не приглашал к обсуждению международной платформы по деоккупации Крыма Меджлис крымскотатарского народа. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") заявил замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз.

"Мы вообще не знаем, о чем эта платформа. А мы – единый представительский орган Крыма, который имеет мандат. Мы не в курсе, и это нас очень сильно беспокоит", – сказал Чийгоз.

По его мнению, в задачи Крымской платформы должен входить широкий круг проблем, помимо освобождения крымчан из российских тюрем.

"Крымская платформа не должна решать только вопросы обмена нескольких людей, чтобы отдавать России взамен скандальных персонажей. Это должно быть только одним из направлений работы. Основная ее задача – загнать [президента России Владимира] Путина в угол и заставить его капитулировать", – считает замглавы Меджлиса.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

26 августа президент Украины Зеленский заявлял, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, хотя на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. В частности, в августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, в октябре – Великобританию.