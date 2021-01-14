Комитет Верховной Рады поддержал сокращение нардепов до 300

Президентская инициатива по сокращению состава Верховной Рады получила поддержку в профильном комитете.

Если закон окончательно примут, депутатов под куполом станет меньше Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении парламента с 450 до 300 народных депутатов. Об этом сообщила в Facebook представитель парламента в Конституционном суде, заместитель главы правого комитета Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

За соответствующее решение проголосовали 17 из 22 народных депутатов – членов комитета, сообщает движение "Чесно".

В законопроекте №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины" президент Владимир Зеленский предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положений Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

Сокращение количества нардепов до 300 было вынесено в опрос "Пять вопросов от президента", который прошел осенью 2020 года.