ЕСПЧ указал, что РФ осуществляет "эффективный контроль над территорией" Крыма. В переводе с международно-правового языка – это оккупация

Сегодняшнее решение ЕСПЧ по межгосударственной жалобе "Украина против Российской Федерации" является знаковым и определяет дальнейшее направление хода этого судебного разбирательства.

Во-первых, суд установил, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль Крыма, то есть по сути контролировала полуостров, уже начиная с 27 февраля 2014 года, а не с 18 марта, т.е. после референдума, как на то указывала российская сторона в процессе.

Это произошло благодаря резкому увеличению численности российского военного контингента в очень короткие сроки и последующему блокированию украинских военных соединений в местах их дислокации.

Во-вторых, суд отказался признавать Крым неотъемлемой территориальной юрисдикцией Российской Федерации.

Вообще, ЕСПЧ не полномочен решать вопросы суверенитета, поэтому прямо указал, что не будет рассматривать соответствие вхождения Крыма в состав РФ по российскому законодательству нормам международного права.

Однако в решении суд указал, что будет принимать дальнейшие решения исходя из того, что юрисдикция РФ над Крымом имеет форму "эффективного контроля над территорией", а не "территориальную юрисдикцию".

В переводе с международно-правового языка на обычный "эффективный контроль над территорией" называется оккупацией.

В-третьих, ЕСПЧ оценил доказательства, представленные Украиной по критериям приемлемости, и посчитал, что имеется достаточно доказательств административной практики (т.е. организованного, структурированного и последовательного осуществления различными органами власти и должностными лицами скоординированных действий) российских властей в Крыму по:

насильственным исчезновениям;

незаконным задержаниям;

жестокому обращению;

автоматическому навязыванию гражданства;

обыскам в частных жилищах;

преследованию по религиозному признаку;

запрещению работы ряда СМИ;

запрещению публичных собраний и демонстраций поддержки;

запугиванию и произвольным задержаниям организаторов демонстраций;

принудительному отчуждению собственности у гражданских лиц и частных предприятий;

дискриминации по языковому признаку (в том числе прекращение преподавания украинского языка в школах);

ограничению передвижения (из-за фактического преобразования Россией административной границы между Крымом и Херсонской областью в государственную);

дискриминации крымских татар (в том числе нарушение права на уважение частной и семейной жизни, на свободу мысли, совести и религии, на свободу выражения мнения, на свободу собраний и объединений, на свободу передвижения).

В-четвертых, ЕСПЧ посчитал, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться созданными "на основании закона" как то предусмотрено ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство).

Кстати, оценивая доказательства по критерию приемлемости жалобы, ЕСПЧ особо отметил два заявления Владимира Путина. Первое на встрече с силовиками в ночь с 22-го на 23 февраля, когда он заявил, что принял решение начать работу по возвращению Крыма в состав РФ, а второе – в телеинтервью 17 апреля 2014 года, где он признался, что Россия разоружила воинские части украинской армии и правоохранительных органов, а также что российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны.

До окончательного решения еще далеко, но основные контуры "дорожной карты" судебного разбирательства ЕСПЧ уже наметил.

Следим за развитием процесса.

Источник: Николай Полозов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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