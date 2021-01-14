Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина отметил, что ЕСПЧ установит график обмена позициями и доказательствами в деле о систематических нарушениях прав человека Россией в процессе захвата Крыма.

Лищина отметил, что Украина уже выполнила часть целей, поставленных иском против России в ЕСПЧ Фото: Іван Ліщина / Facebook

Украина может получить решение Европейского суда по правам человека по делу против России примерно через 5–10 лет, считает заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Об этом он сказал в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".

"Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас... шесть-семь лет. Поэтому я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то через 5–10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу", – сказал замминистра юстиции.

По его словам, рассмотрение по существу начинается сразу после решения о приемлемости. Суд установит график обмена позициями и доказательствами. По прогнозам Лищины, заседание, на котором будут рассматривать показания, проведут через два-три года.

"Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума; б) доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт А мы уже выполнили", – добавил Лищина.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины "частично приемлемыми". По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.