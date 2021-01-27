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ПОЛИТИКА

"Две ошибки в слове". Кулеба сообщил, что посольству Венгрии прислали угрозы от Украины перед приездом Сийярто

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства Венгрии пришло письмо якобы от патриотов Украины.

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Кулеба: Авторы, очевидно, за пределами Украины
Кулеба: Авторы, очевидно, за пределами Украины
Фото: DmytroKuleba / Twitter

На почту посольства Венгрии неизвестные прислали угрозы якобы от патриотов Украины. Об этом 26 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" [сохранен текст оригинала]. Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины – иначе две ошибки в слове "Украина" не объяснить", – говорится в сообщении.

Глава МИД Украины отметил, что в так называемом обращении говорится, что якобы украинские патриоты в случае приезда Сийярто "начнут действовать крайне жестко".

Кулеба заявлял, что Сийярто должен посетить Украину до конца января. Визит будет сугубо политическим и заранее не планировался, сообщал глава МИД Украины.

Осенью 2020 года отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн ВенгрииСлужба безопасности Украины начала проверку.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" говорит, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды.

Теги: Украина, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Нацполиция, Служба безопасности Украины
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