Шмыгаль рассказал, есть ли в Украине возможности хранить вакцину при сверхнизких температурах

Для хранения и доставки вакцин от коронавируса, требующих сверхнизких температур, государство планирует привлечь частные компании, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявлял, что вакцинацию в Украине могут начать в феврале Фото: EPA

В Украине есть возможности хранить и транспортировать вакцины от коронавируса, которые требут сверхнизких температур хранения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 26 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Государство готово к получению вакцин. Подготовлена логистика для безопасного хранения и транспортировки, есть полные рассчеты по обновлению холодовой цепи, сформирована потребность в холодильниках, термобоксах, инструментах контроля и соблюдения температур. У Украины есть возможность хранения, логистики и транспортирования в пункты вакцинации вакцины, которую необходимо хранить при температуре -80 ºC. Для этого в первую очередь будут привлекаться частные фармацевтические логистические компании и ответ на вопрос "Почему бы в Украине не построить склады для хранения вакцин со сверхнизкими температурами" – для государства это временные потребности, одноразовое партнерство государства и бизнеса здесь намного выгоднее и уместнее", – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, для хранения и транспортировки вакцин с температурой хранения +2...+8 ºC достаточно ресурсов, которые есть у государства.

Он также рассказал, что уже сформирован состав около 500 мобильных бригад, которые будут вакцинировать население на первом этапе. На последующих єтапах вакцинацию будут проводить в более 4 тыс. прививовочных пунктах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 января в Украине коронавирус подтвержден у почти 2 млн человек, 22 тыс. пациентов умерло, 966 тыс. выздоровело.

Согласно плану вакцинации, в Украине рассчитывают привить от коронавируса минимум 50% населения до конца 2022 года, сообщал Шмыгаль.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Шмыгаль рассказал, что Украина может уже в феврале получить от 100 до 200 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках COVAX.

Вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С, вакцину Moderna - при около -20 °С. Для ряда других вакцин, например AstraZeneca, достаточно температуры +2...+8 ºC.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".