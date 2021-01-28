Украинцы, переболевшие COVID, не получат вакцину в первой волне – Ляшко

У людей, преодолевших COVID, должен оставаться иммунитет на три – шесть месяцев, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Мы лучше защитим того, кто не переболел Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Из-за ограниченного доступа к вакцинам украинцы, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом пишет ТСН.

По его словам, ВОЗ не рекомендует включать переболевших COVID-19 в первую волну вакцинации, поскольку у таких людей может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как у тех, кто уже переболел, сработает вакцина.

"Может быть вакцинация тех, кто переболел, отсрочена на три – шесть месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам у человека, который переболел. У него есть защита на три – шесть месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска", – сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что перед вакцинацией не нужно делать никаких анализов.

Ранее сегодня Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство вело переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.