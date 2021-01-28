На закупку вакцины от коронавируса по инициативе Кличко из бюджета Киева выделят 140 млн грн

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении денег на закупку вакцин от коронавируса, о которых договаривается с поставщиками мэр столицы Виталий Кличко.

На заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевского городского совета депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020–2022 годы. В соответствии с изменениями город планирует в 2021 году выделить 140 млн грн на закупку вакцин от COVID-19, о поставках которых договаривается мэр Киева Виталий Кличко. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тыс. киевлян, сообщает официальный сайт Киевсовета.

"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", – отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение, теперь проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины COVID-19 для столицы. Кличко убежден, первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения – врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и другие.