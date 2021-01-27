Кличко допустил введение нового локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине могут ввести новый локдаун.

С 8-го по 24 января в Украине действовал "карантин зимних каникул" Фото: depositphotos.com

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Все мы очень устали от ограничений и все мы очень хотим вернуться к обычной жизни, но если сейчас мы потеряем контроль над ситуацией, неизбежным будет введение нового локдауна. Как это уже произошло в некоторых европейских странах", – отметил он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Кабмин планирует вернуть так называемый адаптивный карантин. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 27 января подтвердили 1 200 883 случаев заболевания, 980 085 с COVID-19 выздоровели, 22 202 – умерли.