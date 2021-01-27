За сутки в Украине подтвердили 3,8 тыс. случаев COVID-19. Выздоровевших – почти в четыре раза больше

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, 26 января от коронавирусной инфекции выздоровели 14,2 тыс. украинцев.

26 января в стране сделали 47 тыс. тестов на COVID-19 Фото: ЕРА

За сутки 26 января в Украине подтвердили 3776 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил в Facebook.

За прошлые сутки госпитализировали 2430 пациентов с коронавирусом, 145 человек с диагнозом COVID-19 умерли, 14 250 – выписались из больниц. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали за последние сутки в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 1 200 883 человека, из них 980 085 – выздоровели, 22 202 – умерли.

26 января в стране сделали 47 тыс. тестов (27 тыс. – методом ПЦР, 20 тыс. – методом ИФА), всего с начала пандемии – 6,15 млн методом ПЦР (общее число тестирований методом ИФА министр не указывает).

За сутки 25 января в стране подтвердили 2779 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.