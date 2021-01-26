10 самых богатых людей мира во время пандемии увеличили свое состояние на $540 млрд – Oxfam

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявило, что денег, которые заработали богатейшие люди планеты за время пандемии коронавируса, хватило бы на то, чтобы вакцинировать всех жителей Земли.

Общее состояние всех миллиардеров составляет $11,95 трлн, оно эквивалентно тому, сколько правительства G20 потратили на борьбу с пандемией Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Состояние всех миллиардеров мира с 18 марта по 31 декабря 2020 года увеличилось на $3,9 трлн. Об этом сказано в отчете Международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Их общее состояние составляет $11,95 трлн, что эквивалентно потраченным правительствами G20 средствам на борьбу с пандемией COVID-19, отметили в организации.

10 самых богатых миллиардеров мира увеличили свое богатство на $540 млрд за этот период. В их числе основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Tesla Илон Маск.

По мнению экспертов Oxfam, Безос мог бы выплатить по $105 тыс. каждому из 876 тыс. сотрудников своей компании и при этом остался бы таким же богатым, как до пандемии.

В отчете сказано, что пандемия выявила тот факт, что большинство людей в мире живут на сумму от $2 до $10 в день. В организации подсчитали, что $540 млрд достаточно, чтобы спасти от бедности всех, кто пострадал от пандемии, а также вакцинировать от коронавируса все население мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В июле эксперты Oxfam заявили, что голод может унести больше жизней, чем коронавирус. По информации организации, в 2019 году 821 млн человек испытывали нехватку продовольствия, из них примерно 149 млн страдали от голода в кризисных ситуациях.