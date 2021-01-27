Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 100 млн

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире умерло 2,16 млн человек.

Вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 57 странах Фото: ЕРА

К утру 27 января коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили у 100,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

2,16 млн из них умерли от COVID-19, более 55 млн – выздоровели.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии подтвердили в США (25,4 млн). На втором месте – Индия (10,7 млн), на третьем – Бразилия (8,3 млн), на четвертом – Россия (3,7 млн). Более 3 млн случаев инфицирования подтвердили также в Великобритании и во Франции.

Отметку в 2 млн пересекли Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия. Более 1 млн случаев подтвердили в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу и Индонезии.