Иммунолог прогнозирует, что в 2021 году в Украине победят коронавирус "глупым средневековым способом"

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что к лету у украинцев выработается коллективный иммунитет.

Врач-иммунолог Борис Донской прогнозирует, что к осени 2021 года эпидемия коронавируса в Украине завершится – у украинцев выработается коллективный иммунитет. Об этом он сказал в интервью "Українським новинам".

"К сожалению, мы его получим глупым средневековым способом – мы все переболеем. Или не все, однако две трети будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни", – отметил врач.

По его прогнозам, летом в Украине заболеваемость пойдет на спад, а осенью уже будут максимум небольшие региональные вспышки. В мире же, считает Донской, "будет "колбасить" еще до конца года".

По его словам, в результате коллективный иммунитет в Украине заменит вакцинацию – "просто прививки не требуют десятков тысяч смертей, а коллективный иммунитет дается "большой кровью".

"2021 год станет разным "годом окончания пандемии": для стран, которые ввели массовое прививки, это будет "год окончания пандемии и сохранения жизней", а для стран, которые получат естественным образом этот иммунитет, это будет также "год окончания пандемии", но без сохранения жизней", – добавил врач.

Он также отметил, что даже если эффективность заказанной Украиной вакцины Sinovac Biotech окажется не более 60%, ее все равно имеет смысл использовать, потому что это означает, что в группе, которая будет привита, более чем в два раза больше людей останется в живых.

"То есть это достойная вещь, если мы сделаем прививки тысячам пожилых людей, то мы будем знать, что из группы привитых почти половина будет болеть, но половина не заболеет. Обычно такая эффективность – это мало, но препарат, с другой стороны, только что был разработан", – сказал Донской.

На вопрос журналиста, что лучше, российская вакцина "Спутник V" или Sinovac Biotech, врач сказал, что их даже нельзя сравнивать – "кот в мешке" ("Спутник V") или препарат с не лучшей эффективностью (Sinovac Biotech)".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 99,8 млн случаев инфекции, 2,14 млн заболевших умерли.