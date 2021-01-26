Ученые назвали лекарство, которое в 27 раз эффективнее ремдесивира от COVID-19

Ученые трех стран заявили, что препарат плитидепсин, который проходит клинические испытания для лечения онкобольных, показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Препарат плитидепсин в 27,5 раза эффективнее в лечении коронавирусной инфекции, чем ремдесивир. Об этом заявили ученые из США, Великобритании и Испании, которые провели исследование препарата, результаты которого опубликованы в журнале Science 25 января.

Ученые выделили 332 белка хозяина, которые, вероятно, играют роль в жизненном цикле вируса SARS-CoV-2. Они протестировали 47 препаратов, которые проявляют значительную противовирусную активность против SARS-CoV-2 в культуре клеток.

"Активность плитидепсина была более сильной в клетках человека, в 27,5 раза сильнее, чем ремдесивир, протестированный на той же клеточной линии", – заявили ученые.

Плитидепсин был разработан для лечения множественной миеломы, он проходит клинические испытания. Ученые заявили, что первые положительные результаты клинического исследования препарата компании PharmaMar свидетельствуют о том, что плитидепсин следует серьезно рассмотреть для проведения расширенных клинических испытаний для лечения COVID-19.

Права на плитидепсин принадлежат испанской компании PharmaMar, торговое название препарата – "Аплидин". Представляет собой химическое соединение, извлекаемое из морского животного асцидии.

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае 2020 года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

Ремдесивир начали распределять по больницам в областях Украины, об этом 10 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

20 ноября Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования ремдесивира для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что нет доказательств того, что ремдесивир "улучшает выживаемость" пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 99,8 млн случаев инфекции, 2,14 млн заболевших умерли.