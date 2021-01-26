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Moderna завила, что ее вакцина эффективна против новых штаммов коронавируса

Вакцина, которую разработала американская компания Moderna обеспечить защиту от инфицирования любым из известных сейчас штаммов коронавируса SARS-CoV-2 при двухдозной схеме вакцинации, заявили в компании.

Иммунитет к штамму из ЮАР после вакцинации препаратом Moderna будет ослабевать быстрее, отметили в компании
Иммунитет к штамму из ЮАР после вакцинации препаратом Moderna будет ослабевать быстрее, отметили в компании 
Фото: ЕРА

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, произведенная американской компанией Moderna, эффективна против новых штаммов коронавируса, которые обнаружили в Великобритании и ЮАР. 

Об этом компания заявила 25 января по итогам исследования образцов крови, взятых у лиц, которые получили две дозы препарата. Пресс-релиз опубликован на сайте Moderna. 

В ходе исследований ученые оценивали способность нейтрализующих тел, которые вырабатываются организмом человека после прививки, защищать организм от проникновения вируса. Для этого они использовали образцы восьми участников первого этапа испытаний вакцины, которые получили по две дозы их прививки (каждая – в дозировке 100 микрограмм). 

Они пришли к выводу, что двухдозная схема вакцинации их препаратом в дозе 100 микрограмм способна обеспечить защиту от инфицирования любым из известных сейчас штаммов коронавируса SARS-CoV-2, но заметили, что в отношении мутации вируса из ЮАР нейтрализующий эффект был примерно в шесть раз ниже, по сравнению с остальными штаммами. Это свидетельствует о том, что иммунитет к варианту вируса, который обнаружили в ЮАР, будет будет ослабевать быстрее, чем к остальным, считают ученые. 

Как сообщал исполнительный директор Moderna Стефан Бансел, вакцина производства американской компании может обеспечить защиту от коронавируса на срок до пары лет.

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Исследования также показали эффективность препарата на уровне 90,9% у пациентов с риском тяжелого течения COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

6 января эту вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, вакцинация, исследование, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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