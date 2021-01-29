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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что вакцин в рамках инициативы COVAX будет недостаточно, и призвал ЕС помочь Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что в 2021 году страны Евросоюза и государства – соседи ЕС получат достаточное количество доз вакцины от коронавируса.

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Зеленский: В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев
Зеленский: В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украине будет недостаточно вакцин, выделенных в рамках инициативы COVAX. Об этом 29 января сообщает сайт главы государства.

"Украина недавно вышла из локдауна. Сейчас регистрируем до 5 тыс. больных ежедневно, это почти в три раза меньше, чем в карантин. Тем не менее пандемия коронавируса остается серьезным вызовом как для Украины, так и для всего мира… Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", – отметил Зеленский.

Президент проинформировал собеседницу, что для иммунизации в 2021 году критически необходимого количества населения Украины вакцин, выделенных в рамках COVAX, не хватит. В связи с этим Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями лекарственных препаратов.

"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать мощным сигналом того, что Европейский союз рад видеть Украину за одним столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", – подчеркнул президент Украины.

Фон дер Ляйен в свою очередь заверила, что в 2021 году страны Евросоюза и государства – соседи ЕС получат достаточное количество доз вакцины от коронавируса.

Согласно плану вакцинации, в Украине рассчитывают привить от коронавируса минимум 50% населения до конца 2022 года.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. 

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано".

29 января министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что Украина готова выкупить излишки вакцин от COVID-19 у государств – членов ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, карантин, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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