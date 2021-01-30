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Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVAX в феврале – Минздрав

В течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках глобального механизма COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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На первом этапе Украина получит от COVAX вакцину Pfizer/BioNTech
На первом этапе Украина получит от COVAX вакцину Pfizer/BioNTech
Фото: EPA

Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Об этом в Facebook 30 января сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко.

"Да! Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, где оказывают помощь пациентам с COVID-19", – написал он.

Ляшко отметил, что из 72 стран, подавших заявки, COVAX отобрал 18, среди которых и Украина.

"Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизким условиями хранения", – подчеркнул он.

Также, по информации главного санврача, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

"Украина изначально присоединилась к мировому диалогу, и команды Министерства здравоохранения и Министерства финансов были постоянно на связи с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. – "ГОРДОН") и представителями COVAX, выполняя все обязательства перед глобальной сообществом. Украина в числе первых оформила и подала заявку на получение вакцин уже в первой волне дистрибуции", – заявил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2240159859449459

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил 29 января, что на следующей неделе Минздрав расскажет о других контрактах на закупку вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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