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В Минздраве Украины рассказали, когда вакцина от COVID-19 может быть доступна в аптеках и частных клиниках

В Украину "никто не завезет вакцину для частного рынка" до тех пор, пока ее не ввезет правительство, сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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В Минздраве заявляли, что вакцинация в Украине может начаться в феврале
В Минздраве заявляли, что вакцинация в Украине может начаться в феврале
Фото: EPA

Вакцина против коронавируса будет доступна в аптеках и частных клиниках не раньше, чем через полгода. Об этом в интервью "BBC News Україна" сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я думаю, что это станет возможным не ранее второго полугодия 2021 года", – сказал Ляшко.

Он также отметил, что в Украину "никто не завезет вакцину для частного рынка" до тех пор, пока ее не ввезет правительство.

"Если будут везти, то правительство сделает все возможное, чтобы забрать ее, выкупить и запустить в план вакцинации. Первыми должны вакцинировать людей из групп риска", – сказал замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил 29 января, что на следующей неделе Минздрав расскажет о других контрактах на закупку вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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