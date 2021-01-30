Степанов заявил, что на следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставки вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Минздраве "изначально заявляли" о начале вакцинации от коронавируса в Украине в феврале 2021 года.

В Украине вакцинация пока не начиналась Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 29 января анонсировал заключение на следующей неделе новых контрактов на поставку вакцины от коронавируса.

По словам Степанова, в Минздраве "изначально заявляли", что вакцинация начнется в феврале 2021 года.

"Мы исходили из договоренностей и процесса, который был в сентябре – октябре, когда мы в состоянии получить вакцину. Исходя из наших договоренностей и подтверждений от [глобального механизма] COVAX, исходя из предварительных договоренностей с [китайской компанией] Sinovac... Я думаю, уже в понедельник-вторник вы увидите остальные контракты, которые мы подписали. Я не могу пока назвать", – сказал Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).