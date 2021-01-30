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Ляшко прокомментировал информацию о возможном тайном вакцинировании украинских чиновников от коронавируса

Бизнесмен Михаил Бродский заявлял, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что к нему никто не обращался и "ничего не предлагал".

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Ляшко: Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала
Ляшко: Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала
Фото: EPA

Официально ни одна вакцина от коронавируса не ввозилась в Украину через государственную границу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

Так он прокомментировал информацию о возможной тайной вакцинации украинских чиновников.

"Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала. Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам этой проверки комиссия не подтвердила таких фактов", – сказал он.

Ляшко добавил, что дальше эту информацию должны проверять правоохранительные органы.

"Потому что официально, и даже подпольно... Во время проверки конкретного учреждения здравоохранения наши эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не обнаружили", – сказал он.

Главный санврач добавил, что к нему никто не обращался и "ничего не предлагал".

5 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную бизнесменом Михаилом Бродским, Радуцкий назвал "бредом".

6 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины, а также другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса.

В СБУ заявили, что расследуют ввоз в Украину, хранение и применение сильнодействующих препаратов под видом вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19.

Израильская полиция проводит расследование возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину, сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что кампания стартует в феврале.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Израиль, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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