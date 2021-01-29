В США ежедневно вакцинируют от коронавируса более миллиона человек

В США медицинские учреждения получили 48 млн доз вакцин от COVID-19, из них уже введены 27 млн. Об этом сообщил советник рабочей группы по противодействию пандемии Энди Славитт.

В США ежедневно вакцинируют от коронавирусной инфекции около 1,2 млн человек. Об этом 29 января заявил старший советник рабочей группы при Белом доме по противодействию пандемии Энди Славитт, об этом он рассказал во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.

Славитт сказал, что в медучреждения доставлены 48 млн доз вакцин от коронавируса, из них уже введены 27 млн. По информации советника, в семи штатах первую дозу вакцины получили более 10% взрослого населения.

18 декабря 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

22 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 января в стране выявлено более 25,8 млн заболевших COVID-19, умерло от этой болезни около 434,6 тыс. человек.