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Американская вакцина Novavax показала почти 90% эффективности в третьей фазе испытаний

Вакцину от коронавируса NVX-CoV2373 производства компании Novavax в третьей фазе испытали на добровольцах в возрасте от 18 до 84 лет, сообщили с пресс-службе компании.

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Вакцину испытали на британском мутировавшем штамме коронавируса
Вакцину испытали на британском мутировавшем штамме коронавируса
Фото: ЕРА

Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373, которую разработала американская биотехнологическая компания Novavax, показала эффективность 89,3% в третьей фазе клинических испытаний в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 января.

Препарат испытали на британском мутировавшем штамме коронавируса. В испытаниях участвовало более 15 тыс. человек от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет. На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса. 

В отдельном испытании в Южной Африке для 4400 человек участвовали добровольцы с ВИЧ. Вакцина по итогам второй фазы испытаний показала эффективность в 49,4%. Среди участников испытаний, которые не заражены ВИЧ, эффективность достигала примерно 60%.

Президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк по результатам испытаний сказал, что NVX-CoV2373 – это первая вакцина, которая продемонстрировала не только высокую клиническую эффективность против коронавируса, но и против штаммов, которые быстро распространяются в Великобритании и Южной Африке.

"NVX-CoV2373 может сыграть важную роль в разрешении этого глобального кризиса общественного здравоохранения. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с нашими партнерами, сотрудниками, исследователями и регулирующими органами по всему миру, чтобы вакцина стала доступной как можно быстрее", – заявил он.

в США с середины декабря началась массовая вакцинация. Американцам делают прививки препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 января в стране выявлено почти 25,7 млн заболевших COVID-19, умерло от этой болезни около 433,6 тыс. человек.

Теги: Великобритания, добровольцы, вакцинация, ЮАР, ВИЧ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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