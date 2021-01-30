"Не надо делать шоу". Ляшко рассказал, как будут выбирать первого человека для вакцинации от коронавируса

В украинском плане вакцинации "четко прописано", что первыми вакцину от коронавируса должны получить медики, подчеркнул главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Вакцинация будет под камерами, это всегда происходит Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Вакцинация первого в Украине человека от коронавируса будет транслироваться в эфире. Об этом в интервью "BBC News Україна", которое было опубликовано 30 января, сказал главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

На вопрос журналиста, будет ли какой-либо "кастинг", Ляшко ответил: "Из программы иммунопрофилактики не нужно делать шоу".

"У нас четко прописано, что первыми прививаются медицинские работники. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека... [Вакцинация] будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным COVID-19, является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана кому угодно. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", – сказал он.

Ляшко сказал, что вакцинация может начаться ориентировочно 15 февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил 29 января, что на следующей неделе Минздрав расскажет о других контрактах на закупку вакцины.