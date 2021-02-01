Граждане, у которых нет семейного врача, смогут записаться на вакцинирование от коронавируса так же, как и все остальные, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, будет предусмотрено три механизма регистрации на вакцинацию Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID-19. Об этом в интервью ТСН заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Будет запущен сайт, название там, как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать: где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", – сказал Ляшко.

По его словам, будет предусмотрено три механизма регистрации на вакцинацию: записаться, записаться к семейному врачу либо получить приглашение в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи.

При этом Ляшко уточнил, что граждане, у которых нет семейного врача, также смогут записаться на вакцинирование.

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства в определенный пункт вакцинирования", – отметил главный санврач страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире сделали уже около 100 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в десятках стран.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Ляшко заявил, что Украина получит вакцину производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.