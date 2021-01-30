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Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для большинства украинцев платная вакцинация от коронавируса может ударить по кошельку, поэтому государство должно обеспечить наличие бесплатных вакцин.

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Зеленский: Вакцина против COVID-19 не то, на чем должно зарабатывать государство
Зеленский: Вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство
Фото: president.gov.ua

Вакцинация от коронавируса в Украине должна быть бесплатной. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром здравоохранения Максимом Степановым, говорится на сайте Офиса президента.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство", – подчеркнул президент.

Глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения – медики и пожилые люди.

В то же время Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Он отметил, что иммунизация будет добровольной.

"У нас всегда идут споры по даже уже известным вакцинам. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", – добавил президент.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января главный санврач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

Теги: Украина, вакцинация, Владимир Зеленский, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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