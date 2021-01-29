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"РФ ни у Венгрии, ни у Сербии не забирала территории". Степанов объяснил, почему Украина не покупает российскую вакцину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что один из аспектов, почему Украина не планирует использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", – техническая. По его словам, разговоры о масштабном производстве препарата преувеличены.

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Вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Венгрии рамках ускоренной процедуры
Вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Венгрии рамках ускоренной процедуры
Фото: EPA

Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в том числе из-за агрессии РФ. Об этом 29 января заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина"

Министр сказал это после заявления нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича о том, что Украина могла бы производить российскую вакцину, пока недоступны другие препараты. Шуфрич подчеркнул, что Венгрия и Сербия уже разрешили использование вакцины "Спутник V".

"Российская Федерация ни у Венгрии, ни у Сербии, ни у любой другой страны не забирала территории и не приносила войну и смерть в страну", – ответил министр.

Степанов также назвал техническую причину. По его словам, в России с начала массовой вакцинации в декабре 2020 года прививку получили 1,5 млн человек.

"Поэтому разговоры о каком-то масштабном производстве вакцины, мягко говоря, очень сильно преувеличены", – отметил глава Минздрава.

Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала "Спутник V". Об этом 21 января сообщил сайт разработчика вакцины. Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований в России.

"По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси", – уточнили производители.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.  Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он

5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку. 

Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в своем плане вакцинации.

Теги: Россия, Венгрия, Сербия, агрессия, Максим Степанов, Российская Федерация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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