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Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от COVID-19 в ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало Европейской комиссии выдать британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca разрешение на продажу ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

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Эффективность вакцины AstraZeneca от COVID-19 составила 60%, сообщили в EMA
Эффективность вакцины AstraZeneca от COVID-19 составила 60%, сообщили в EMA
Фото: EPA

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение вакцины от COVID-19 производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на территории Европейского союза. Об одобрении вакцины 29 января сообщается на сайте EMA.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, рекомендованным для использования в Евросоюзе. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

"Приняв это третье положительное заключение, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступных странам – членам ЕС для борьбы с пандемией и защиты своих граждан", – сказал исполнительный директор EMA Эмер Кук.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Препарат AstraZeneca вводится в виде двух инъекций в руку, вторая – через 4–12 недель после первой. Наиболее частые побочные эффекты вакцины от COVID-19 AstraZeneca обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации. Среди них – боль и припухлость в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка, боль в суставах и тошнота.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находился на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек. Использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Клинические испытания вакцины проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности.

22 января агентство Reuters писало, что AstraZeneca может сократить поставки вакцины от COVID-19 в Евросоюз из-за проблем на производстве.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, Еврокомиссия, вакцинация, исследование, Евросоюз, борьба, инфекция, вакцина, пандемия, коронавирус
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