Индия одобрила вакцину AstraZeneca против COVID-19

Разрешение для вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, выдано на "ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях".

Центральный орган по контролю за лекарствами Индии 2 января одобрил использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщает India Today.

Разрешение выдано на "ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях".

Также была одобрена вакцина Covaxin индийского производства.

30 декабря вакцину AstraZeneca одобрили в Великобритании.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.