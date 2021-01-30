В "ДНР" заявили о поставке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В России сказали, что не знают об этом

Источник "Интерфакса" в "таможенной службе "ДНР" рассказал о том, что вакцинация населения оккупированной территории российским препаратом "Спутник V" начнется на следующей неделе. Российский фонд прямых инвестиций опроверг эту информацию.

В "ЛНР" и "ДНР" ожидают в январе 145 тыс. доз российской вакцины Фото: EPA

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" доставили в "ДНР", заявил агентству "Интерфакс" источник в "таможенной службе" так называемой республики.

Вакцинация населения начнется с определенных ранее категорий в понедельник – вторник (1–2 февраля), уточнил собеседник агентства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг эту информацию. В комментарии "РИА Новости" фонд отметил, что не осуществляет поставки вакцины "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск. В фонде заявили, что не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.

Накануне представитель "ЛНР" в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил "РИА Новости", что медучреждения со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Он уточнил, что "ЛНР" и "ДНР" ожидают в январе этого года 145 тыс. доз российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря прошлого года уверял, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Украине с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 1 216 278 человек (из них 4685 случаев за прошедшие сутки). Умерло от этой болезни 22 628 пациентов, а 1 014 658 выздоровели.