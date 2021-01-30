В Украине за сутки подтвердили почти 4,7 тыс. случаев COVID-19

За сутки от коронавируса в Украине умерло 149 человек, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине госпитализировали 1906 пациентов с коронавирусом Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвердили 4685 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 30 января.

Среди заболевших – 200 детей и 336 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 149 человек, 11 317 заболевших выздоровели, 1906 госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 216 278 человек, 22 628 пациентов умерли, 1 014 658 – выздоровели.

29 января в стране провели 41 781 тестирование на коронавирус, из которых 23 871 – методом ПЦР и 17 910 – методом ИФА.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях, Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях", – написал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.