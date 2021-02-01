AstraZeneca собирается увеличить поставки вакцины в Евросоюз

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начнет поставки вакцины от коронавирусной инфекции на неделю раньше запланированного срока, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

AstraZeneca планировала к концу марта поставить в Евросоюз около 80 млн доз вакцины Фото: ЕРА

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена поставить Евросоюзу в первом квартале на 9 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем обещала ранее. Об этом объявила 31 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", – заявила она.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

Компания, по информации главы Еврокомиссии, расширит свои производственные мощности в Европе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, рекомендованным для использования в Евросоюзе. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna. В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.