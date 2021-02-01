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Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют вводить COVID-паспорта

Справка о вакцинировании от коронавируса не будет обязательной в Украине для посещения учреждений, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко заявил, что справку о вакцинировании от коронавируса можно будет получить бесплатно
Ляшко заявил, что справку о вакцинировании от коронавируса можно будет получить бесплатно
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В Украине пока что не планируют вводить COVID-паспорта. Об этом в интервью ТСН заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства. Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять. Мы просто нашу систему здравоохранения перенастроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно предоставить ту форму справки человеку, который будет путешествовать, и, вероятно, какая-то страна введет требование – при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации. Это будет бесплатно", – сказал Ляшко.

Он утверждает, что справка о вакцинировании не будет обязательной в Украине для посещения учреждений.

"100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И сейчас мы четко понимаем подходы к внедрению либо невнедрению каких-то справок. Мы говорим, что должны разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации. Потому что у нас уже большое количество людей, которые переболели и попали в статистику, есть люди, которые переболели, но их система здравоохранения не увидела, потому что не обратились за медицинской помощью, перенесли легко, не обратились за тестированием. Такие люди есть. И у них есть иммунитет, который образовался в результате болезни. Поэтому внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать решения взвешенно, которые должны учитывать как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор", – подчеркнул Ляшко.

О намерении ввести систему получения COVID-паспортов после старта массовой вакцинации против коронавирусной инфекции 14 января заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире сделали уже около 100 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в десятках стран.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января 2021 года его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Ляшко заявил, что Украина получит вакцину производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Теги: Украина, эпидемия, паспорт, вакцинация, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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