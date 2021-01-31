В мире коронавирус подтвердили у 102 млн человек

30 января в мире умерло более 13 тыс. пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 2,2 млн человек.

Больше всего случаев коронавируса подтвердили в США Фото: EPA

В мире за сутки, 30 января, подтвердили 508 тыс. новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире вирус подтвердили у 102 млн 583 тыс. человек, 56,76 млн заболевших выздоровели.

30 января в мире умерло более 13 тыс. пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерло 2,2 млн человек.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (26 млн заболевших, 439,5 тыс. умерших);

Индия (10,74 млн заболевших, 154,3 тыс. умерших, 10,4 млн выздоровевших);

Бразилия (9,17 млн заболевших, 223,9 тыс. умерших, 8,1 млн выздоровевших);

Великобритания (3,8 млн заболевших, 105,7 тыс. умерших);

Россия (3,79 млн заболевших, 71,5 тыс. умерших, 3,2 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, в стране коронавирус подтвержден у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. пациентов умерли, более 1 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.