В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 3177 человек

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 219 455 человек, 22 707 пациентов умерли, 1 018 784 – выздоровели.

30 января с коронавирусом в больницу попали 1960 украинцев Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвердили 3177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 31 января.

Среди заболевших – 146 детей и 86 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 79 человек, 4126 заболевших выздоровели, 1960 госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 219 455 человек, 22 707 пациентов умерли, 1 018 784 – выздоровели.

30 января в стране провели 19 059 тестирований на коронавирус, из которых 15 042 – методом ПЦР и 4017 – методом ИФА.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской областях (217), Киеве (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.