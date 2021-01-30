В мире от коронавируса умерло уже более 2,2 млн человек

В мире по состоянию на утро 30 января от коронавируса умерло более 2,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Всего в мире вирус подтвердили у 102 млн человек, 56,4 млн заболевших выздоровели.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, в стране коронавирус подтвержден у 1,2 млн человек, 22,6 тыс. пациентов умерли, более 1 млн выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.