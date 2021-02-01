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Ляшко о вакцинации от COVID-19: Выбирая между двумя здоровыми людьми, в приоритете будет тот, который еще не болел

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать от COVID-19 всех людей – и не болевших, и тех, кто уже переболел, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Можно отсрочить прививку на три шесть месяцев в случае, когда ограниченный доступ к вакцинам
Ляшко: Можно отсрочить прививку на три – шесть месяцев в случае, когда ограниченный доступ к вакцинам
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Выбирая между двумя здоровыми людьми, в приоритете на вакцинацию от COVID-19 будет тот, который еще не болел, а не тот, кто уже перенес болезнь. Об этом в интервью ТСН заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Уже сегодня идут вакцинации во многих странах мира. И многие из них провакцинировали почти треть [населения]. Например, Израиль. Мы с Израилем встретились в [прошлый] понедельник и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, или не вакцинируют, и есть ли какие-то побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех – и тех, кто переболел. Никаких дополнительных обследований не делают. Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать всех без дополнительных лабораторных исследований на наличие антител, которые свидетельствуют о перенесенной болезни", – отметил Ляшко.

При этом он подчеркнул, что люди, переболевшие COVID-19, также могут рассчитывать на вакцинацию.

"Есть только одна рекомендация: можно отсрочить прививку на три – шесть месяцев в случае, когда ограниченный доступ к вакцинам. Есть здоровый человек, который не болел, и есть здоровый, который переболел. И если выбирать, кому уколоть вакцину, то в приоритете будет человек, который не болел. Поскольку у того, который переболел, есть защита на три – шесть месяцев. Через три – шесть месяцев появляется дополнительно иммунобиологический препарат, и если человек желает (тот, который в первом этапе не провакцинировался), может обратиться, его провакцинируют", – резюмировал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире сделали уже около 100 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в десятках стран.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Ляшко заявил, что Украина получит вакцину производства Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Теги: Украина, вакцинация, исследование, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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