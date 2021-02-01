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Украина сейчас ждет, что китайская компания подтвердит эффективность своей вакцины от COVID-19 – Радуцкий

Минздрав Украины уже ведет переговоры о регистрации вакцины от Pfizer, которая, как ожидается, поступит в страну в середине февраля, рассказал нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Регистрацию препарата от Sinovac, по его словам, смогут начать после того, как компания подтвердит, что вакцина имеет эффективность не менее 70%.

Начать вакцинацию в Украине планируют в середине февраля
Начать вакцинацию в Украине планируют в середине февраля
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что до сентября 2021 года в страну бесплатно поставят 8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции в рамках глобальной инициативы COVAX, рассказал 1 января в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. 

"Сейчас Минздрав ведет переговоры с производителем о регистрации [Pfizer]. Также мы ждем несколько миллионов доз AstraZeneca, плюс подписано соглашение с Sinovac на 1,9 млн доз. Но там мы ждем, чтобы Sinovac предоставил документы, подтверждающие, что эта вакцина эффективна не менее чем на 70%", – сказал Радуцкий. 

Он отметил, что до сентября в Украину также должны поступить вакцины, заказанные по контракту с представителем Sinovac. 

"Сейчас еще идут переговоры с Novax и AstraZeneca. Это все, что вне квоты COVAX, всего Украина должна получить 15 млн доз", – добавил Радуцкий. 

Нардеп отметил, что сейчас в разных странах, в том числе в Украине, наблюдается масштабная антивакцинальная кампания. 

"Поэтому я надеюсь, что когда пройдет первая – вторая волна, провакцинируются медработники, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат – тогда (мы же постоянно ведем переговоры о закупке). 15 млн – это то, что мы должны до сентября получить обязательно, дальше государство не останавливается в закупке вакцины", – добавил он. 

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля, тогда же начнется кампания по вакцинации. В первой партии будет 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании"

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

По данным агентства Bloomberg на 1 февраля, в мире сделали уже более 98 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, Михаил Радуцкий, Минздрав, вакцина, коронавирус
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