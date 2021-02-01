Разумков парировал Кравчуку: Крым и Донбасс – это на 100% территории Украины

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на предложение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести вопросы по Крыму и Донбассу на референдум.

Разумков заявил, что проведение референдума является дорогостоящим и Украине есть на что потратить эти средства Фото: Андрій Нестеренко / rada.gov.ua

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что Украине не следует проводить референдум по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом он сказал 1 февраля во время брифинга в Верховной Раде Украины.

Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, который заявил накануне, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

"При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей – это на 100% территории Украины и рано или поздно они вернутся", – подчеркнул Разумков.

Он отметил, что проведение референдума является дорогостоящим и Украине "есть на что потратить эти средства".

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, один референдум обойдется госбюджету страны примерно в 2 млрд грн.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).