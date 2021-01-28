Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине

Во время финального голосования 26 января вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и спикер Дмитрий Разумков выставили табличку "Поддержи референдум!" Фото: Верховна Рада України / Facebook

Что произошло

26 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума". Документ поддержали 255 народных депутатов.

Кнопку "за" в сессионном зале нажали 226 нардепов от "Слуги народа", 20 – от депутатской группы "Довіра" и девять внефракцинонных. Против были 58 парламентариев, воздержались 40.

Законопроект о проведении референдума подал в Верховную Раду еще 9 июня 2020 года президент Владимир Зеленский. Он определил его как неотложный. Через девять дней парламентарии приняли законопроект в первом чтении. "За" проголосовали 252 депутата при минимально необходимых 226.

В день финального голосования глава монобольшинства Давид Арахамия предупредил коллег, что их могут исключить из фракции, если они не поддержат законопроект.

"Друзья, официально уведомляю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. По всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа", – написал, по информации LB.ua, в чате фракции Арахамия.

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26 января 2021 года, голосование за законопроект президента о референдуме. Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Проект закона входил в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

Средства на проведение референдума предполагается выделять из резервного фонда бюджета. По предварительным оценкам, это обойдется примерно в 2 млрд грн. Об этом со ссылкой на Министерство финансов говорил в эфире "112 Украина" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Процедура проведения референдума

1. Всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Подписи о проведении референдума должны быть собраны у граждан не менее чем в двух третях областей Украины, причем не менее чем по 100 тыс. в каждой области.

2. Проведение референдума объявляет президент своим указом.

3. 300 и более избирателей должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые и должны сформулировать вопрос для референдума.

4. Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка на нем должна составить 50%+1 зарегистрированный избиратель. Решение референдума считается действительным, если за него отдали голоса более половины проголосовавших.

5. Конституционный Суд может проверять вынесенный на референдум вопрос на конституционность.

6. Новый референдум по вопросу, который ранее уже был поддержан, можно проводить не ранее чем через три года со дня оглашения результатов предыдущего народного волеизъявления. Референдум по вопросу, который еще не голосовали или не поддержали в прошлый раз, можно проводить не ранее чем через год после оглашения результатов предыдущего референдума.

7. Референдум не может проводиться одновременно с очередными или внеочередными общенациональными выборами.

Что выносится на референдум

1. На референдум разрешается выносить лишь четыре группы вопросов:

а) вопросы, касающиеся утверждения закона о внесении изменений в следующие разделы Конституции:

– раздел І "Общие вопросы";

– раздел ІІІ "Выборы. Референдум";

– раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины".

В этих разделах прописаны общие положения о государственном устройстве, государственном языке, символах, едином гражданстве. Кроме того, там прописаны механизмы проведения выборов, референдумов и внесения изменений непосредственно в Конституцию. Подобный референдум может инициировать только президент.

б) вопросы об изменении территории Украины. Референдум по этому вопросу инициирует Верховная Рада.

в) вопросы общегосударственного значения;

г) вопросы прекращения действия закона или отдельных его положений.

Референдум по вопросам, указанным в пунктах "в" и "г", инициируют рядовые граждане Украины, но сам референдум назначается указом президента.

2. На референдум не могут выноситься вопросы, которые:

– касаются налогов, бюджета и амнистии;

– направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

– отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

– противоречат Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

– отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

3. На один референдум одновременно должен выноситься только один вопрос. Он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение. На вопрос должно быть только два варианта ответа – либо "да", либо "нет".

4. Закон предполагает возможность электронного голосования на референдуме. В пояснительной записке к документу было указано, что это "ключевая новация законопроекта, выделяющая его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

Отзывы о новом законе

Президент Зеленский заявил, что приветствует принятие парламентом закона о референдуме. Он подчеркнул, что документ делает "более четким" диалог между властью и обществом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине", – заявил Зеленский.

Координатор гражданской сети "Опора", мониторящей выборный процесс в Украине, Ольга Айвазовская считает, что закон далек от совершенства, однако в него включены необходимые предохранители, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины. Такое мнение она высказала в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Закон не идеальный, но он устанавливает предохранители от манипуляций. Темы, которые могут выноситься на референдум, ограничены. И это достаточно адекватные ограничения, учитывая настоящий этап развития государства и общества. В закон включено необходимое количество предохранителей, чтобы не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету. […] Законом о референдуме нельзя отчуждать территории страны в интересах какой-либо международной договоренности или соглашения. Потому что народ Украины может сказать нет. А без этого инструмента может разное случиться гибридным образом", – отметила Айвазовская.

По ее мнению, закон о референдуме является определенным компромиссом между заинтересованными группами и сам по себе не может вредить интересам государства и общества. Однако, считает координатор "Опоры", в принятом документе есть три проблемы:

1. Не прописано четкое юридическое определение, что такое вопросы общенационального значения.

2. Не уточненным остался порядок рассмотрения вопросов референдума в Конституционном Суде.

3. Не определены сроки и порядок имплементации Верховной Радой и Кабмином принятого на референдуме решения.

Юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр напоминает, что вызвавшая резонанс норма закона о том, что на референдум можно выносить вопрос об изменении территории, была прописана еще в первой Конституции независимой Украины.

"Друзья, это норма Конституции еще с 1996 года. Вопрос присоединения или отделения территорий решается исключительно на всеукраинском референдуме. Почему в 2014 году так называемые "референдумы" в Крыму и ОРДЛО были незаконны? Потому что такие вопросы можно решать только на всеукраинском референдуме. Ст. 73 Конституции: "Исключительно на всеукраинском референдуме решаются вопросы об изменении территории Украины", – написала Маляр в Facebook.

Политолог Владимир Фесенко подчеркивает, что общенациональные референдумы – один из важнейших институтов в демократических странах. При этом он отмечает, что пользоваться подобным инструментом необходимо предельно осторожно.

"С использованием референдумов надо действовать осторожно и очень ответственно. В принятом законе достаточно много предохранителей относительно тем, которые нельзя выносить на референдумы. И это правильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Какие-то тараканы начнут вылезать из конкретной практики референдумов. И не стоит частить с референдумами. Это, как и выборы, достаточно дорогое удовольствие. Поэтому резюме такое: не бойтесь референдумов, но будьте ответственными в процессе их инициирования и проведения", – написал Фесенко в Facebook.