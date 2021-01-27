"Плохой закон приняли". Тимошенко заявила о намерении инициировать пять референдумов

Партия "Батьківщина" будет инициировать проведение референдумов по вопросам, касающихся энергетики, функционирования рынка земли в Украине, приватизации стратегической собственности, легализации марихуаны, и игорного бизнеса, заявила лидер политсилы, нардеп Юлия Тимошенко.

Партия "Батьківщина" в ближайшее время намерена инициировать проведение в Украине пяти референдумов. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, выступая с трибуны Верховной Рады 27 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы инициируем – вместе с народом – проведение референдумов по пяти вопросам: первый – украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; второй – вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли; третий вопрос касается продажи стратегической собственности – наших заводов, железных дорог, "Укрпошти" и так далее; четвертый – о марихуане – мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый в Украине наркотик; пятый – игорный бизнес", – сказала она.

При этом Тимошенко отметила, что "плохой закон о референдуме приняли".

"Но мы, как пробойная сила, попробуем по пяти вопросам провести референдумы", – заверила политик.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, поскольку закон предусматривает его проведение только с 2022 года.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.