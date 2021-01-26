Вениславский заявил, что оппозиция рассказывает "страшилки" о законе про референдум

В Конституции Украины написано, что территория страны является неприкосновенной, любые изменения запрещаются с точки зрения ее уменьшения. Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский.

Вениславский: Нельзя выдергивать один конкретный закон или одни конкретные положения закона, игнорируя Конституцию Украины Фото: president.gov.ua

Закон о всеукраинском референдуме не будет использоваться для изменения территории Украины. Об этом 26 января в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Это абсолютно невозможно. Нельзя выдергивать один конкретный закон или одни конкретные положения закона, игнорируя Конституцию Украины и другие законодательные акты. В Конституции Украины четко и однозначно написано, что территория Украины является целостной и неприкосновенной и любые изменения территории запрещаются с точки зрения уменьшения", – отметил Вениславский.

По его словам, опасения об изменении территории страны – это "страшилки", которые рассказывает оппозиция.

"Они ничего общего с реальностью не имеют", – сказал нардеп.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О народовластии путем всеукраинского референдума". Законопроект №3612 о референдуме в первом чтении 18 июня поддержали 252 депутата при минимально необходимых 226. Президент Украины Владимир Зеленский подал его в парламент 9 июня и определил как неотложный.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что закон не идеальный, однако соответствует требованиям. По ее мнению, в закон включено необходимое количество предохранителей, чтобы не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.